Il Lions Club Agrigento Host dona 2.500 euro alle suore missionarie della comunità Porta Aperta
Il Lions club Agrigento Host, presieduto da Egla Tornambè Corallo, ha consegnato simbolicamente – attraverso un grande assegno – 2.500 euro (somma donata dai soci del club) alle suore missionarie della comunità “Porta Aperta” di Agrigento. Un segno tangibile di solidarietà nei confronti delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
