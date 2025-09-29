Il Libraccio arriva anche a Piacenza inaugurazione il 9 ottobre

Libraccio, una delle principali catene di librerie in Italia, ha aperto una nuova libreria a Piacenza, in Via Cavour, 46 in pieno centro. Il negozio è già aperto da svariate settimane ma l’inaugurazione ufficiale del 67esimo punto vendita del marchio è prevista per giovedì 9 ottobre dalle 18 alle. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it