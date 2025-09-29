Il Lazio è una delle regioni con il più alto tasso di criminalità in Italia | Roma prima per numero di omicidi

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo rapporto “La criminalità nel Lazio” mostra un incremento allarmante: nel 2023 i reati sono aumentati del 7% rispetto al 2022, superando i livelli pre-Covid. Roma tra le città con più delitti in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - regioni

