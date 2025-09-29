Il laboratorio di gioielli più antico d’Europa 42.000 anni fa | Neanderthal e Sapiens uniti dallo stile

Nel cuore dell’Europa occidentale, un’eco di 42.000 anni fa risuona dalle profondità della preistoria, portando con sé una scoperta che potrebbe riscrivere capitoli fondamentali dell’evoluzione umana. Alcuni ricercatori hanno infatti portato alla luce quello che è stato identificato come i l più antico laboratorio di gioielli in conchiglia dell’Europa occidentale, un sito che non solo rivela l’ingegno dei nostri antenati, ma getta anche nuova luce sul misterioso popolo castelperroniano e sulle sue interazioni con le prime ondate di Homo sapiens. La scoperta che ha stupito gli archeologi. Il sito archeologico di La Roche-à-Pierrot, a Saint-Césaire, sulla costa atlantica della Francia, è stato teatro di questa straordinaria rivelazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il laboratorio di gioielli più antico d’Europa (42.000 anni fa): Neanderthal e Sapiens uniti dallo stile

