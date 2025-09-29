Il il progetto ‘La luna per l' inclusione lavorativa delle persone con disabilità

Prosegue il progetto distrettuale di inclusione sociale e lavorativa dedicato alle persone con disabilità ‘La Luna’. Nato prima della pandemia come esperienza innovativa per aprire nuovi percorsi di autonomia, crescita personale e inserimento lavorativo, il progetto rivolto a persone con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - luna

Luna, il progetto segreto americano del ’59 torna di moda

Alcune istantanee della Conferenza contro l'abuso sui minori tenutasi Venerdì 19 Settembre nell'ambito del progetto "Anime senza voce 2025" a cura delle Associazioni Anime senza voce di Ravenna e Kunst Grenzen di Rovere' della Luna (TN). Ospiti della s - facebook.com Vai su Facebook

Rimini: inclusione lavorativa delle persone con disabilità, prosegue il progetto “Moon-La Luna” - Prosegue il progetto distrettuale di inclusione sociale e lavorativa dedicato alle persone con disabilità ‘La Luna’. Lo riporta msn.com

Fare con le mani per promuovere inclusione e autonomia con I figli della luna - Oltre all’aspetto creativo, il laboratorio ha anche una forte valenza educativa e riabilitativa. Come scrive ecodellojonio.it