Il GrandTour La vita è adesso fa tappa a Palermo | Claudio Baglioni in concerto al Teatro di Verdura

Palermotoday.it | 29 set 2025

Ha debuttato sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, nello Stadio comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del 40° anniversario dell’album “La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

grandtour - vita

Ha debuttato ieri, sabato 27 settembre 2025, con l'anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, presso lo Stadio Comunale dell'isola siciliana, il "GrandTour LA VITA È ADESSO" di CLAUDIO BAGLIONI

Il Live in Genova Festival, promosso e organizzato da DuemilaGrandiEventi, ospita nella sua prima data un concerto unico: mercoledì 8 luglio 2026, Claudio Baglioni si esibisce all'

