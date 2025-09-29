Il Grande Fratello compie 25 anni e torna con tante novità
La Porta Rossa più famosa d’Italia sta per riaprirsi, e lo fa con una ventata di novità per celebrare un traguardo storico. Lunedì 29 settembre, il Grande Fratello torna su Canale 5, guidato per la prima volta da Simona Ventura, per un’edizione che promette di rimettere al centro le persone e le loro storie. Preparatevi, perché ci aspettano 100 giorni di emozioni intense, sfide e convivenza forzata. Un’edizione speciale per i 25 anni, con una nuova guida. La grande novità di quest’anno, che segna i 25 anni del format nel nostro Paese, è senza dubbio la conduzione. Per la prima volta al timone del reality troviamo Simona Ventura, un volto che promette di portare energia e una nuova prospettiva. 🔗 Leggi su Tutto.tv
