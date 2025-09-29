Il governo Meloni mantiene gli impegni | taglio di tasse al ceto medio già nella prossima finanziaria

Il governo Meloni non dimentica il ceto medio e annuncia il taglio alle tasse già nella prossima legge finanziaria. Un impegno che l’esecutivo ha inserito nel suo programma e che viene preannunciato da Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia. Osnato: “Una misura fondamentale per sostenere i consumi”. In un’ intervista ad Affaritaliani, Osnato annuncia che, “ L’intenzione da parte del governo c’è tutta e a questo punto è lecito affermare che ci sarà il taglio delle tasse per il ceto medio nella Legge di Bilancio “. “Dopo aver aiutato le classi meno abbienti con le manovre precedenti, ora tocca alla classe media beneficiare della riduzione dell’aliquota Irpef dal 35 al 33%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il governo Meloni mantiene gli impegni: taglio di tasse al ceto medio già nella prossima finanziaria

