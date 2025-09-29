il governo maduro dichiara lo stato di emergenza in venezuela

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un’aggressione militare statunitense. Lo ha annunciato la vice-presidente Delcy Rodriguez in una riunione con diplomatici stranieri sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte alla minacce esterne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

