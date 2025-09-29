Il governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un’aggressione militare statunitense. Lo ha annunciato la vice-presidente Delcy Rodriguez in una riunione con diplomatici stranieri sottolineando che il decreto conferisce al presidente «poteri speciali» per agire in materia di difesa e sicurezza di fronte alla minacce esterne. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il governo maduro dichiara lo stato di emergenza in venezuela

© Feedpress.me - Il governo Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela

In questa notizia si parla di: governo - maduro

Maduro:Trump vuole rovesciare governo

Il governo di Maduro non ha offerto una ricompensa di 50 milioni per i files di Epstein

Il governo Maduro “rivendica” l’arresto di Martha Lía Grajales

governo maduro dichiara statoIl governo di Maduro dichiara lo stato di emergenza in Venezuela - Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza' in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Venezuela, Maduro dichiara lo stato di emergenza in tutto il Paese - Il governo di Nicolas Maduro ha dichiarato lo 'stato di emergenza in tutto il Venezuela di fronte al pericolo di un'aggressione militare statunitense. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Governo Maduro Dichiara Stato