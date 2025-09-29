Il governo e la psiche di Stefano Cosi

Mercoledì 1 ottobre, alle ore 18:30, presso la Casa del Popolo di San Quirico Fratelli Taddei (Via Pisana 576 – Firenze), si terrà la prima presentazione del libro Il Governo e la Psiche (Independently Published, 2025) scritto da Stefano Cosi, psicologo e consigliere comunale a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

