il giorno del giudizio per le marche affluenza in calo oggi sprint finale

dall'inviato Il corpo a corpo è anche nei manifesti elettorali: qui ad Ancona in piazza Cavour, fra i banchi dell'antiquariato, le immagini di Francesco Acquaroli e Matteo Ricci si specchiano nelle affissioni graffiate. Una accanto all'altra: oggi il giorno del giudizio, dalle 15 si spoglia. A fianco, a 25 euro, vengono venduti i vecchi cartelli anni Cinquanta delle sezioni elettorali di Senigallia, ma nessuno acquista il tesoro: la politica (anche quella della Prima Repubblica) tira meno e l'affluenza, in una delle regioni chiave per gli equilibri delle coalizioni del Paese, è giocoforza in calo.

