Il Giardino di Ninfa uno dei più belli d’Europa è aperto anche ad Ottobre

Ottobre è un mese unico per vivere la magia del Giardino di Ninfa, uno dei luoghi più suggestivi d'Italia, dichiarato Monumento Naturale della Regione Lazio. Con l'arrivo dell'autunno, i colori della natura si accendono di nuove sfumature e l'atmosfera diventa ancora più romantica e incantata. Le visite sono possibili anche il prossimo fine settimana: un'occasione imperdibile per scoprire l'oasi naturalistica che sorge sui resti dell'antica città medievale di Ninfa, tra fiori, ruscelli e scorci fiabeschi. Nel mese di Ottobre il Giardino di Ninfa sarà aperto nei seguenti giorni: Sabato 4 Ottobre 2025, Domenica 5 Ottobre 2025, Sabato 11 Ottobre 2025, Domenica 12 Ottobre 2025, Sabato 18 Ottobre 2025, Domenica 19 Ottobre 2025, Sabato 25 Ottobre 2025, Domenica 26 Ottobre 2025.