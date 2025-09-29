Tutta la ricostruzione del sequestro-lampo del diciassettenne di Vittoria, preso in piazza e rilasciato dopo meno di 24 ore. Resta il giallo sul movente. Quattro uomini incappucciati e armati sono arrivati a bordo di due Fiat Panda, una bianca e una nera, e lo hanno chiamato per cognome mentre era in piazza a Vittoria, in provincia di Ragusa, insieme con alcuni amici. (Ansa Foto) – notizie.com Hanno specificato ai presenti di volere soltanto lui: un diciassettenne figlio di un noto commerciante ortofrutticolo. 🔗 Leggi su Notizie.com

Il giallo sul movente del sequestro-lampo del 17enne di Vittoria: tutte le piste possibili secondo gli inquirenti