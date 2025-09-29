Il Gatto con gli Stivali | il musical con Anastasia Kuzmina debutta al Teatro Augusteo

Un nuovo kolossal del teatro musicale è pronto a spiccare il volo, e lo fa partendo da Salerno. Protagonista assoluta, in un ruolo che promette di sorprendere, è un volto amatissimo dal grande pubblico: Anastasia Kuzmina. La celebre maestra di "Ballando con le Stelle" vestirà i panni della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

“Il gatto con gli stivali” e “Il brutto anatroccolo” in scena

IL GATTO CON GLI STIVALI - IL MUSICAL Domenica 1 Febbraio 2026 ore 18:00 Teatro Golden. Biglietti in vendita presso il botteghino del Teatro ed online su www.teatrogoldenpalermo.it Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #auditoriumt - facebook.com Vai su Facebook

Debutta a Salerno e Nocera "Il Gatto con gli stivali" - Dopo il successo di Masha e Orso, un nuovo grande musical è pronto a conquistare il pubblico: Il Gatto con gli Stivali debutterà l'8 novembre a Nocera e il 9 novembre a Salerno, in una doppia veste ... Scrive ansa.it

Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio stasera in prima tv su Sky Cinema Uno e NOW: cast e trama - Stasera 4 settembre alle 21:15 Sky Cinema Uno e NOW presentano in prima tv Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo Desiderio, cast e trama. Come scrive movieplayer.it