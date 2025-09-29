Il futuro del welfare dalle aziende al territorio piacentino | se ne parla a Palazzo Farnese

"Il futuro del welfare: dalle aziende al territorio": se ne parlerà lunedì 6 ottobre a Piacenza nella cornice di Palazzo Farnese, nel salone Pierluigi, nel corso di un incontro aperto alle aziende del territorio, agli ordini professionali e agli amministratori locali. A organizzare l'evento è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: futuro - welfare

CSel nel futuro, il welfare diventa digitale

Cnpr forum: il futuro di lavoro, previdenza e welfare in Italia

Mulè, ‘Inps guida il welfare del futuro, investire sull’educazione generazionale è la priorità’

Quando il welfare di comunità non tace, il futuro non crolla - X Vai su X

24 settembre 2025, ore 18:30 presso Istituto degli Innocenti Tavola rotonda con la partecipazione della nostra presidente Francesca Bottai Tema: “Terzo settore e welfare di precisione: la trasformazione dei sistemi consortili per affrontare le sfide del futuro”. - facebook.com Vai su Facebook

Il futuro del welfare, dalle aziende al territorio piacentino: se ne parla a Palazzo Farnese - Importante convegno il 6 ottobre con un incontro aperto alle aziende del territorio, agli ordini professionali e agli amministratori locali ... Secondo ilpiacenza.it

Aziende e welfare: il motore per aggregare pubblico e privato e rendere le comunità locali più resilienti - Il tema al centro dell’appuntamento a Cesena è il welfare aziendale, con un focus sulle opportunità che imprese e i dipendenti potranno cogliere nel territorio. Si legge su iltempo.it