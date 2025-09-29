Il futuro del legno parte dal Sud | a Portici si presenta la rete interuniversitaria LabNetMed-Legno

Verrà presentata domani al Dipartimento di Agraria della Federico II, nella Reggia di Portici, la Rete Interuniversitaria LabNetMed-Legno, coordinata dalla Beatrice Faggiano, istituita tra dieci atenei e quindici Dipartimenti, di cui l’Università federiciana è capofila, con lo scopo di sviluppare la filiera del Legno nell’Italia Meridionale. L’appuntamento è domani, martedì 30 settembre alle 11 a Portici, nella Sala Cinese del Dipartimento, in via Università 100. Ai saluti istituzionali seguirà la presentazione della rete LabNetMed-Legno, con l’intervento della coordinatrice e dei responsabili scientifici dei dipartimenti della Rete, che illustreranno le principali linee di azione sui tre macrotemi prioritari: gestione sostenibile delle risorse forestali, ingegneria delle strutture, dei componenti edilizi e dei materiali e architetture sostenibili, tecnologia e design. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

