Nelle eleganti sale di Palazzo Bisaccioni a Jesi si respira aria di rivoluzione. Non quella delle antiche mura marchigiane, ma quella che da trentatré anni attraversa l’Europa disegnando ponti invisibili tra mondi che la storia aveva separato. È l’universo di Stripburger, la leggendaria rivista slovena che ha trasformato Ljubljana in una capitale del fumetto underground europeo. Una storia nata tra le macerie della Jugoslavia. Lanciata nel 1992 da Strip Core, Stripburger è pioniera del fumetto indipendente in Slovenia. Ma dietro questa definizione tecnica si nasconde una storia straordinaria: quella di un collettivo artistico che ha scelto di rispondere alle guerre jugoslave con tavole di fumetto, performance teatrali e concerti punk. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il fumetto punk che unisce i Balcani arriva a Jesi