Il frutto tropicale ricco di zuccheri che può abbassare la glicemia e ridurre il grasso corporeo

Un nuovo studio ha dimostrato che uno dei frutti tropicali più zuccherini, come il mango, migliora il controllo della glicemia e riduce il grasso corporeo. Questi suoi benefici sono attribuiti a fibre, vitamine e altri nutrienti, che danno effetti migliori rispetto agli snack a basso contenuto di zuccheri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: frutto - tropicale

Un frutto tropicale coltivato alle pendici dell’Etna dove la terra vulcanica incontra un microclima umido e mite. Nascono e crescono in questo territorio i manghi dell’azienda agricola @siciliaavocado. Dalla Sicilia a Firenze per essere trasformato in un delizioso - facebook.com Vai su Facebook

Il frutto tropicale ricco di zuccheri che può abbassare la glicemia e ridurre il grasso corporeo - Un nuovo studio ha dimostrato che uno dei frutti tropicali più zuccherini, come il mango, migliora il controllo della glicemia e riduce il grasso corporeo ... Lo riporta fanpage.it

I segreti della frutta tropicale - E' coloratissima e riempie di allegria, stuzzica il palato con i suoi sapori inconsueti ed è ricca di virtù salutari: stiamo parlando della frutta tropicale. Come scrive tgcom24.mediaset.it