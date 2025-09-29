Il Forlì cerca il riscatto al Morgagni arriva il Guidonia Montecelia Aperta la prevendita dei biglietti

Forlitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la voglia di lasciare subito alle spalle subito la sconfitta dell’ultimo secondo contro il Pontedera, il Forlì di mister Alessandro Miramari attende il Guidonia Montecelio domenica alle 17.30. Una sfida valida per la quarta giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone B. Per i sostenitori del Forlì e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forl - cerca

Cerca Video su questo argomento: Forl236 Cerca Riscatto Morgagni