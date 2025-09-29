Il Forlì cerca il riscatto al Morgagni arriva il Guidonia Montecelia Aperta la prevendita dei biglietti
Con la voglia di lasciare subito alle spalle subito la sconfitta dell’ultimo secondo contro il Pontedera, il Forlì di mister Alessandro Miramari attende il Guidonia Montecelio domenica alle 17.30. Una sfida valida per la quarta giornata di Serie C Sky Wi-Fi Girone B. Per i sostenitori del Forlì e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: forl - cerca
Edizioni IN Magazine, casa editrice e agenzia di comunicazione, cerca una figura preferibilmente con partita iva per la ricerca e gestione di clienti per i propri servizi, per le province di Forlì-Cesena, Ravenna. Di cosa ti occuperai? Consulenza e promozio - facebook.com Vai su Facebook