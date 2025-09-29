Foligno 2 Tau Altopascio 0 FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Cottini, Schiaroli, Falasca; Settimi (33’ st Ferrara), Ceccuzzi, Pellegrini; Khribech (16’ st Pupo Posada), Tomassini (33’ st Morlandi, 38’ st Della Spoletina), Sylla (48’ st Marchetti). A disp.: Mazzoni, Bocci, Cichy, Bevilacqua. All.: Manni TAU ALTOPOPASCIO 5-3-2: Cabella; Lombardo, Chiti, Meucci, Soumah, Bouah (1’ st Bagnoli); Manetti (22’ st Borracchini), Mistri, Carli; Omorogieva (14’ st Nottoli), Tordiglione. A disp.: Zipoli, Cartano, T. Carcani, Del Gronchio, Ferrali, Vaselli. All.: Maraia. Arbitro: Buzzone di Enna. Reti: 25’ pt rig. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Foligno detta legge e scala la classifica. Khribech e Tomassini fanno esultare il Blasone