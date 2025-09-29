Il film di star trek preferito da william shatner è tra i più criticati

Jumptheshark.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’importanza di william shatner nel mondo di star trek. William Shatner rappresenta una figura iconica e fondamentale nell’universo di Star Trek. La sua interpretazione del capitano James T. Kirk ha contribuito a definire il successo della serie, portando sullo schermo un personaggio che incarna sia l’ audacia che la visione futuristica del creatore Gene Roddenberry. Sebbene la sua influenza si estenda anche oltre i confini della saga televisiva, le sue opinioni sui vari film della franchise sono spesso considerate autorevoli e influenti. il film preferito di william shatner tra star trek. una scelta sorprendente e poco convenzionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

il film di star trek preferito da william shatner 232 tra i pi249 criticati

© Jumptheshark.it - Il film di star trek preferito da william shatner è tra i più criticati

In questa notizia si parla di: film - star

Superman e la preparazione della star per il tour stampa del film

Riferimenti al fumetto all-star superman nel film dc di james gunn

I film originali di star trek hanno superato le pellicole di tng e kelvin in un aspetto fondamentale

Quentin Tarantino: “Preferirei girare un film di Star Trek piuttosto che uno di Star Wars” - Nel caso qualche studios volesse mai tentare uno degli azzardi più clamorosi della storia del ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Star Trek, il nuovo film arriverà nel dicembre 2023 - La notizia è arrivata in queste ore: Paramount ha spostato ufficialmente il debutto del nuovo film di Star Trek al dicembre 2023. Da wired.it

Cerca Video su questo argomento: Film Star Trek Preferito