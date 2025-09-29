Il film di star trek preferito da william shatner è tra i più criticati
l'importanza di william shatner nel mondo di star trek. William Shatner rappresenta una figura iconica e fondamentale nell'universo di Star Trek. La sua interpretazione del capitano James T. Kirk ha contribuito a definire il successo della serie, portando sullo schermo un personaggio che incarna sia l' audacia che la visione futuristica del creatore Gene Roddenberry. Sebbene la sua influenza si estenda anche oltre i confini della saga televisiva, le sue opinioni sui vari film della franchise sono spesso considerate autorevoli e influenti. il film preferito di william shatner tra star trek. una scelta sorprendente e poco convenzionale.
