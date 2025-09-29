Il Ferrara Film Festival incorona i vincitori dei Golden Dragon Awards

Ferrara, 29 settembre 2025 – Si è conclusa con grande successo la decima edizione del Ferrara Film Festival. La cerimonia di premiazione dei Golden Dragon Awards, svoltasi presso il Teatro Nuovo di Ferrara, ha celebrato i migliori film e talenti dell’edizione. A condurre la serata sono stati il fondatore Maximilian Law e la co-direttrice artistica Claudia Conte, affiancati da prestigiosi ospiti del panorama cinematografico italiano e internazionale. I premi. La Giuria del festival ha assegnato i premi per le diverse sezioni in concorso: • Cortometraggio Autore Junior: Io Lina – opera prima di Luana Fanelli, dedicata al tema del disagio giovanile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it