Il femminicidio di Brenda del Castillo Morena Verdi e Lara Gutiérrez sta scuotendo l’Argentina

Lo scorso sabato migliaia di persone si sono riversate nelle strade di Buenos Aires, per protestare contro l’assassinio di tre ragazze, le due cugine ventenni Brenda del Castillo e Morena Verdi e Lara Gutiérrez, di appena quindici anni. Gli agenti hanno ritrovato i loro corpi mercoledì scorso a Florencio Varela, nella periferia della capitale, grazie all’ultima posizione rilevata dai cellulari delle tre vittime. Il triplice femminicidio sta scuotendo l’ Argentina, soprattutto poiché legato agli ambienti del narcotraffico. Si tratta, infatti, di una realtà quasi sconosciuta al Paese, almeno fino a pochi anni fa, a differenza di Stati come la Bolivia e il Messico, decisamente più coinvolti nel traffico di droga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

