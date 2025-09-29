Il Fano si salva al 96’ Nuova Real che beffa
ALMA 1 NUOVA REAL METAURO 1 ALMA (4-3-3): Santini; Scarlatti (20’ st Innocenti), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Omiccioli, Pierpaoli; Moschella (33’ st Malshi), Zaccardo, Sabattini (22’ st Arpaia). A disp. Sodani, Di Letizia,, Niang, Incerti, Palazzi M., Cecchini. All. Omiccioli. NUOVA REAL METAURO (4-3-2-1): Ciacci; Boiani, Esposto, Nodari (25’ st Copa), Furiassi; Biagioni, Giuliani, Pedini (44’ st Grossi); Bracci, Grussu (5’ st Loberti); Traini A disp. Fabbri, Cappelli, Magnoni, Aguzzi, Agostini, Pucci. All. Ferri. Arbitro: Serenellini di Macerata. Reti: 40’ st Bracci, 46’ st Pierpaoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fano - salva
FANO A 17 anni salva turista: "Era in acqua a faccia ingiù"
Al comando del campionato Girone A la coppia Lunano Castelfrettese. Pari della Vigor Castelfidardo a Gabicce https://www.vallesina.tv/calcio/promozione-il-lunano-passa-con-merito-a-pergola-il-fano-si-salva-in-zona-cesarini/ - facebook.com Vai su Facebook
Zanzara tigre, nuova disinfestazione pianificata a Vallato: a Fano intervento preventivo contro la Dengue - FANO Nuova disinfestazione per contenere il proliferare della zanzara tigre e della zanzara comune, a Fano nelle aree verdi del quartiere Vallato, durante la notte tra domani e venerdì, in particolare ... Secondo corriereadriatico.it
Fano Fitness Festival dal 16 al 18 maggio, nuova location e focus sulla psicologia: il centro diventa una palestra a cielo aperto - Sono soltanto alcune delle novità dell’attesa seconda edizione del Fano Fitness Festival, l’evento ... Secondo corriereadriatico.it