Il Family Values dei Korn al Traffic Live
Nu metal is back again. Venerdì 10 ottobre, il Family Values, festival ideato dai KoRn nel 1998 e divenuto simbolo assoluto dell’intero genere Nu Metal, riprende vita al Traffic Live di Roma, per l’evento nu metal dell’anno.Il Festival che nel corso della sua storia ha visto nella sua lineup. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: family - values
Spy x family: annunciata la data di uscita della terza stagione Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti! Leggi tutto qui: https://mangaforever.net/spy-x-family-annunciata-la-data-di-uscita-della-terza-stagione/… #SpyxFamily #mangaforever https://tinyurl.com/ - X Vai su X