Il dramma di Ilaria morta nello schianto a 25 anni col bimbo in grembo al ritorno dalla sua festa di compleanno
Era un momento felice per Ilaria Forgione, aveva appena festeggiato il suo venticinquesimo compleanno col compagno e si apprestava a dare alla luce il frutto del loro amore ma il terribile incidente stradale a Montenero di Bisaccia ha spezzato tutto all’improvviso. Una tragedia che ha sconvolto la comunità molisana dove sarà lutto cittadino per i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: dramma - ilaria
Il dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'ultima foto, poi l'incidente tornando dalla festa
Oggi al Festival Contemporanea ho avuto il piacere di dialogare con Ilaria Bernardi della mia fondazione Genesi. Un progetto impegnato nella difesa dei diritti umani, nella valorizzazione delle diverse culture e nella tutela dell’ambiente, che ha eletto l’arte con - facebook.com Vai su Facebook
Il dramma di Ilaria, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'incidente in auto tornando dalla festa - Tragedia a Montenero di Bisaccia, dove un terribile incidente stradale è costato la vita a Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti. Secondo msn.com
Il dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'ultima foto, poi l'incidente tornando dalla festa - Tragedia a Montenero di Bisaccia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti. Si legge su msn.com