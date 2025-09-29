Il dramma di Ilaria morta nello schianto a 25 anni col bimbo in grembo al ritorno dalla sua festa di compleanno

Era un momento felice per Ilaria Forgione, aveva appena festeggiato il suo venticinquesimo compleanno col compagno e si apprestava a dare alla luce il frutto del loro amore ma il terribile incidente stradale a Montenero di Bisaccia ha spezzato tutto all’improvviso. Una tragedia che ha sconvolto la comunità molisana dove sarà lutto cittadino per i funerali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il dramma di Ilaria Forgione, incinta all'ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno: l'ultima foto, poi l'incidente tornando dalla festa

