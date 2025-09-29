Il dramma di Ilaria Forgione incinta all' ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno | l' ultima foto poi l' incidente tornando dalla festa
Tragedia a Montenero di Bisaccia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti. La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme. 🔗 Leggi su Leggo.it
Oggi al Festival Contemporanea ho avuto il piacere di dialogare con Ilaria Bernardi della mia fondazione Genesi. Un progetto impegnato nella difesa dei diritti umani, nella valorizzazione delle diverse culture e nella tutela dell’ambiente, che ha eletto l’arte con - facebook.com Vai su Facebook
