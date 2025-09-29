Il dramma di Ilaria Forgione incinta all' ottavo mese morta nel giorno del 25esimo compleanno | l' ultima foto poi l' incidente tornando dalla festa

Leggo.it | 29 set 2025

Tragedia a Montenero di Bisaccia, dove un grave incidente stradale è costato la vita a Ilaria Forgione, 25 anni appena compiuti. La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme. 🔗 Leggi su Leggo.it

