Il doppio Editor Video di Windows 11 e 10 | Legacy e Clipchamp

Quando qualche tempo fa, Microsoft ha deciso di terminare lo sviluppo di Windows Movie Maker, che per anni è stato uno dei migliori programmi gratuiti di creazione video, in molti hanno comunque continuato ad usarlo (si può ancora scaricare e usare Windows Movie Maker ), nell'attesa che uscisse un'alternativa altrettanto valida e semplice da utilizzare. Quell'alternativa ufficiale è poi arrivata in Windows 10 (ed anche in Windows 11 ), come app integrata nel sistema, che dopo diversi aggiornamenti e cambi di nome è diventata alla fine Editor Video, un'applicazione molto valida e soddisfacente, che convive all'interno dell'app Foto. 🔗 Leggi su Navigaweb.net