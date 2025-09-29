Il Don Giovanni di Mozart inaugura la nuova stagione operistica del Teatro Carlo Felice
È uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico a inaugurare la Stagione artistica 2025-2026 della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova: il dramma giocoso "Don Giovanni" di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte in scena da venerdì 3 ottobre alle ore 20 (repliche.
Dietro la comicità, Mozart e Lorenzo Da Ponte condannano la seduzione fine a se stessa e la falsità nei rapporti umani che infatti porteranno Don Giovanni alla rovina finale. Il messaggio è chiaro. La menzogna e il disprezzo non portano libertá ma distruzione
