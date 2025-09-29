Il Dna sulle unghie è valido Battaglia per la prova regina Verso il confronto con Sempio

GARLASCO (Pavia) Si sta sbrogliando il nodo del Dna. I reperti sotto le unghie di Chiara sono validi, ovvero si possono inserire in un software per provare a verificare se siano sufficientemente “solidi“ da consentire una comparazione con il Dna dell’indagato. Solo in quel caso, e con un responso favorevole anche nel confronto, si potrebbe parlare di "prova regina". Eppure, quelle tracce miste sulle mani della vittima hanno portato Andrea Sempio a essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Già con l’archiviazione del 2017, finita ora sotto la lente della Procura di Brescia per la presunta corruzione in atti giudiziari di cui è accusato l’ex procuratore Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

