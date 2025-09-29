Il Dna sulle unghie è valido Battaglia per la prova regina Verso il confronto con Sempio

Ilgiorno.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GARLASCO (Pavia) Si sta sbrogliando il nodo del Dna. I reperti sotto le unghie di Chiara sono validi, ovvero si possono inserire in un software per provare a verificare se siano sufficientemente “solidi“ da consentire una comparazione con il Dna dell’indagato. Solo in quel caso, e con un responso favorevole anche nel confronto, si potrebbe parlare di "prova regina". Eppure, quelle tracce miste sulle mani della vittima hanno portato Andrea Sempio a essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Già con l’archiviazione del 2017, finita ora sotto la lente della Procura di Brescia per la presunta corruzione in atti giudiziari di cui è accusato l’ex procuratore Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

il dna sulle unghie 232 valido battaglia per la prova regina verso il confronto con sempio

© Ilgiorno.it - "Il Dna sulle unghie è valido". Battaglia per la prova regina. Verso il confronto con Sempio

In questa notizia si parla di: unghie - valido

Garlasco, il nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»

Dna sotto unghie Chiara Poggi "valido"

Garlasco, nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»

dna unghie 232 valido"Il Dna sulle unghie &#232; valido". Battaglia per la prova regina. Verso il confronto con Sempio - I reperti sotto le unghie di Chiara sono validi, ovvero si ... Riporta ilgiorno.it

dna unghie 232 validoGarlasco, il colpo di scena: "Il dna sulle unghie di Chiara Poggi &#232; valido" - Il nuovo incidente probatorio sul caso di Garlasco riapre la discussione: il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarà analizzato e confrontato, mentre intorno all’inchiesta emergono nuove ombre e ... Si legge su news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Dna Unghie 232 Valido