Il Dna sulle unghie è valido Battaglia per la prova regina Verso il confronto con Sempio
GARLASCO (Pavia) Si sta sbrogliando il nodo del Dna. I reperti sotto le unghie di Chiara sono validi, ovvero si possono inserire in un software per provare a verificare se siano sufficientemente “solidi“ da consentire una comparazione con il Dna dell’indagato. Solo in quel caso, e con un responso favorevole anche nel confronto, si potrebbe parlare di "prova regina". Eppure, quelle tracce miste sulle mani della vittima hanno portato Andrea Sempio a essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Già con l’archiviazione del 2017, finita ora sotto la lente della Procura di Brescia per la presunta corruzione in atti giudiziari di cui è accusato l’ex procuratore Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: unghie - valido
Garlasco, il nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»
Dna sotto unghie Chiara Poggi "valido"
Garlasco, nuovo colpo di scena: «Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido». Massimo Giletti: «Venditti? Uscirà di peggio»
Caso Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara sarebbe valido. Il genetista dei Poggi: "Faremo tutti gli eventuali confronti". #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/28/caso-garlasco-il-dna-sulle-unghie-di-chiara-sarebbe-valido_e7a1d45f-3061-40 - facebook.com Vai su Facebook
Caso #Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara sarebbe valido. Il genetista dei Poggi: "Faremo tutti gli eventuali confronti". - X Vai su X
"Il Dna sulle unghie è valido". Battaglia per la prova regina. Verso il confronto con Sempio - I reperti sotto le unghie di Chiara sono validi, ovvero si ... Riporta ilgiorno.it
Garlasco, il colpo di scena: "Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido" - Il nuovo incidente probatorio sul caso di Garlasco riapre la discussione: il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarà analizzato e confrontato, mentre intorno all’inchiesta emergono nuove ombre e ... Si legge su news.fidelityhouse.eu