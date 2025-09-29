il diritto di parlare e di distinguere

Le manifestazioni pro-Palestina che si stanno svolgendo in molte città italiane stanno attirando una partecipazione significativa. Allo stesso tempo, suscitano reazioni contrastanti: tra chi esprime solidarietà e chi manifesta timori, tra mobilitazioni di massa e richieste di interventi repressivi. C’è chi le considera un segnale di risveglio della coscienza civile e chi, al contrario, le interpreta come una deriva ideologica preoccupante. Chi crede nella pace e nella nonviolenza dovrebbe cercare di capire il significato profondo di questi eventi. Serve uno sguardo attento, che vada oltre la superficie e sappia leggere ciò che accade al di là delle narrazioni dominanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

