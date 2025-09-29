Il diritto di parlare e di distinguere
Le manifestazioni pro-Palestina che si stanno svolgendo in molte città italiane stanno attirando una partecipazione significativa. Allo stesso tempo, suscitano reazioni contrastanti: tra chi esprime solidarietà e chi manifesta timori, tra mobilitazioni di massa e richieste di interventi repressivi. C’è chi le considera un segnale di risveglio della coscienza civile e chi, al contrario, le interpreta come una deriva ideologica preoccupante. Chi crede nella pace e nella nonviolenza dovrebbe cercare di capire il significato profondo di questi eventi. Serve uno sguardo attento, che vada oltre la superficie e sappia leggere ciò che accade al di là delle narrazioni dominanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: diritto - parlare
Forza Nuova in piazza, Fiore: “Siamo gli unici che hanno diritto di parlare di genocidio' | VIDEO
Soprattutto, per quale diritto divino parlano e vengono fatti parlare? La giustizia è forse diventata una faccenda privata? E’ la giustizia che condanna il colpevole (ogni tanto, eh) Oppure Ognuno ha diritto a scegliersi il colpevole? - X Vai su X
Il diritto di accedere liberamente all’informazione è una delle basi della democrazia. Oggi però non basta più parlare di libertà di espressione: senza infrastrutture digitali solide e diffuse questo diritto rischia di restare incompiuto. Con la rete in #fibraottica FT - facebook.com Vai su Facebook