L’ultima puntata di una vicenda che tiene banco da tempo, ed è destinata ad animare il dibattito pubblico anche in futuro, risale a un paio di mesi fa. A fine luglio, Rete ferroviaria italiana ha presentato la relazione conclusiva sul (contestato) potenziamento della linea Bologna-Castel Bolognese. I tecnici parlano di ‘quadruplicamento’, più semplicemente, si tratta di aggiungere due binari destinati al traffico Alta velocità-Alta capacità. In ballo ci sono 3,5 miliardi di euro per un’infrastruttura che, sulla carta, dovrebbe poi arrivare fino in Puglia attraversando la dorsale Adriatica. L’ipotesi di tracciato individuata da Rfi si sviluppa in parte in affiancamento all’attuale linea ferroviaria e in parte in variante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il dibattito è sui binari