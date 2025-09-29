Il diavolo veste D&G | Meryl Streep e Stanley Tucci sul set del sequel alla Milano Fashion Week

Il diavolo non veste più Prada, ma Dolce & Gabbana. Lo show milanese della maison ha accolto a sorpresa le riprese del sequel del celebre film, con Meryl Streep e Stanley Tucci protagonisti inattesi in prima fila. L’attrice premio Oscar sedeva di fronte ad Anna Wintour, ex direttrice di Vogue USA e musa ispiratrice del personaggio di Miranda Priestly, la leggendaria direttrice di Runway. 🔗 Leggi su Panorama.it

