Profuma di scudetto la notte di San Siro, con il Milan che al termine di una gara infinita e incandescente batte 2-1 il Napoli campione d’Italia, lo raggiunge in vetta alla classifica (c’è anche la Roma) e per qualche giorno può sognare. Massimiliano Allegri non dice che per lo scudetto c’è anche il Diavolo, vuole aspettare marzo. Ma l’allenatore, che molti meriti li ha per questa rinascita rossonera, meglio non poteva cominciare la settimana che domenica lo riporterà allo Stadium per sfidare la sua ex Juventus. Per adesso Max si gode il momento: la quarta vittoria di fila in campionato (cinque con la Coppa Italia) in inferiorità numerica conferma la crescita del gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Diavolo rivede le stelle. Stop al Napoli dei miracoli. Max-Conte, vetta per due