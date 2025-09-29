Il crollo dell’export e le teorie di Salvini
Se c’è ancora qualcuno che ritiene che i dazi siano “un’opportunità” – per usare le parole del Ministro Matteo Salvini –, si dovrà ricredere. I dati pubblicati dall’Istat lo dimostrano. 🔗 Leggi su Lastampa.it
