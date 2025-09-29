Il Costone parte con il piede giusto Vittoria convincente a Borgomanero
BORGOMANERO 68 COSTONE 82 BORGOMANERO: Oliveri 9, Buttiglione 20, Lastella 3, Benzoni 19, Rey ne, Martino ne, Gaiola 10, Charfi, Burkhardt, Pellegrino 5, Baiardi ne, Alberti 2. Allenatore Di Cerbo. COSTONE: Masciarelli 12, Zocca 10, Massari ne, Nasello 22, Paoli F. 7, Paoli M. 3, De Marchi, Zeneli ne, Nannipieri 4, Ballabio 14, Rosso 10. Allenatore Belletti. Arbitri: Dell’Accio e Pittatore. Parziali: 14-22; 24-41; 53-58. BORGOMANERO – Esordio vincente per il Costone, che al PalaDonBosco di Borgomanero supera locali mai domi. Dopo un primo tempo a senso unico, i gialloverdi devono fronteggiare i ripetuti tentativi di rimonta dei piemontesi, ma Nasello e compagni resistono colpo su colpo riuscendo sempre a respingerli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: costone - parte
Il crollo del costone di Eraclea Minoa: dissequestrata parte della strada
#FEMMINILE L'avventura in Coppa Toscana del Gialloblu Castelfiorentino termina a Siena sponda Costone: al cospetto di una squadra di serie B, le ragazze di Gianni Lazzeretti cadono 73-34 A decidere i giochi una partenza contratta e la maggiore fisicit - facebook.com Vai su Facebook
IL MAZZOLA PARTE CON IL PIEDE GIUSTO E VINCE A SIGNA - , Campatelli, Saitta, Bonechi, Scardigli (55' Puppato), Camilli, De Filippo (88' Capezzuoli), Discepolo (85' Gucci), Corsi (68' Turillazzi). Scrive oksiena.it
Coppa Toscana Femm. Costone si impone nettamente su Castelfiorentino - COSTONE: Samokhvalova 12, Miccoli 13, Bonaccini V 8, Sabia 8, Kazantseva 14, Zanelli 1, Pastorelli 4, Bonacccini G, Pierucci 6, Sposato, Casini 4, Nanni 3. Secondo lanazione.it