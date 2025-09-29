Il corso per la patente tenuto dagli agenti della polizia locale
Anche quest’anno la Polizia locale e il Centro provinciale per l’insegnamento degli adulti (CPIA) propongono il Corso patente di 14 ore, aperto alla cittadinanza e in particolare ai cittadini extracomunitari con almeno un livello A2 di conoscenza della lingua italiana. Ogni lezione, tenuta da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Parte il corso patente, in “cattedra” gli agenti della municipale - Arezzo, 3 marzo 2025 – Anche quest’anno, su impulso del comandante Aldo Poponcini e del dirigente scolastico Paolo Paradiso, la polizia municipale e il centro provinciale per l’insegnamento degli ... Da lanazione.it