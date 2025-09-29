Il coraggio di essere libere Giammarco Menga presenta il libro sul delitto di Saman Abbas
Giornalista e scrittore, Giammarco Menga dal 2021 è inviato del programma di Rete 4 Quarto grado. Nel 2024 ha pubblicato il libro edito da Newton Compton sul caso della diciottenne pakistana uccisa a Novellara.Dialoga con l'autore Stefano Pancini.Ingresso libero.L'incontro si terrà sabato 18. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: coraggio - essere
Se ai riformisti del Pd manca il coraggio di essere riformisti
Coach: gli omaggi olfattivi all'energia di New York e al coraggio di essere se stessi
Il coraggio di “Essere Bea“. La giovane illustratrice che ha stregato PizzAut abbattendo i pregiudizi
Walter Rà. . Una piazza che parla di coraggio! Corleone ieri ha dimostrato di essere una comunità viva: cittadini, ragazzi, scuole e istituzioni uniti per dire NO al passato e SÌ al riscatto. Grazie a chi ha condiviso la propria voce e a chi ha riempito piazza Gari - facebook.com Vai su Facebook
All’Aquila la presentazione del libro su Saman Abbas: “Il coraggio di essere libere” - Incontro con la stampa nel corso del quale è stato presentato il libro di Giammarco Menga, “Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere” ... Segnala laquilablog.it
Presentazione del libro di Giammarco Menga "Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere" (Newton Compton Editori) - Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro di Giammarco Menga "Il delitto di Saman Abbas. Riporta radioradicale.it