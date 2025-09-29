È scattato alle 12 di oggi il “click day” per richiedere il Fondo Dote Famiglia, un contributo di 300 euro pensato per sostenere le attività sportive dei figli tra i 6 e i 14 anni. La misura, prevista nella Legge di Bilancio 2025, cerca di alleggerire il carico economico delle famiglie più fragili. Bisognerà, però, essere velocissimi a inviare la domanda. La procedura, infatti, funziona secondo una logica “a sportello” digitale, e le risorse, 30 milioni di euro stanziate, vanno esaurite rapidamente. Deborah Compagnoni: «L’attività sportiva a scuola deve essere una materia come le altre» X Fondo Dote Famiglia: le regole del gioco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il contributo da 300 euro destinato ai figli tra i 6 e i 14 anni accende speranze nelle famiglie, ma tra la gara digitale a chi arriva prima, i fondi limitati e regole rigide, emergono molte incognite