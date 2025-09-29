Il consiglio di Veronesi a Venezi | Se sei di destra ti escludono Resista

«In Italia dichiararsi di destra equivale a mettersi un bersaglio sulla schiena. Sono stato cacciato in tronco dal Festival che ho diretto per trent'anni solo per aver detto che apprezzavo Giorgia Meloni e per aver contestato una regia radical chic. Oggi la storia si ripete». Alberto Veronesi, direttore d'orchestra di fama internazionale, spiega così la polemica nata intorno al Teatro La Fenice. E la grottesca presa di posizione degli orchestrali, che ieri hanno distribuito volantini al pubblico. Secondo lei Beatrice Venezi è brava? Merita quel posto? «Beatrice Venezi è una musicista capace. Non è lì per caso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il consiglio di Veronesi a Venezi: "Se sei di destra ti escludono. Resista"

In questa notizia si parla di: consiglio - veronesi

Buongiorno veronesi 24 Settembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - facebook.com Vai su Facebook

Venezi "è capace, resista", il consiglio di Veronesi. "Se sei di destra ti escludono. È accaduto anche a me" - «In Italia dichiararsi di destra equivale a mettersi un bersaglio sulla schiena. Riporta iltempo.it

Perché è sbagliato chiamare Beatrice Venezi «direttore»? La questione è politica, oltre che semantica - La sociolinguista Vera Gheno: «Se la questione viene ridotta al piano linguistico non esiste alcun motivo per non usare i femminili professionali e quindi anche maestra e direttrice d’orchestra»» ... Lo riporta 27esimaora.corriere.it