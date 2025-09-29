L'Aquila - Domani, martedì 30 settembre, alle 10:30, si apre a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila la seduta della Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, incaricata di formulare i pareri finanziari sugli emendamenti al progetto di legge promosso dalla Giunta regionale: la “Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo”, inserita nell’ordine del giorno della seduta consiliare fissata per le 15:00 della stessa giornata. A mezzogiorno è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che coordinerà i lavori dell’assemblea e ascolterà l’assessore regionale Mario Quaglieri sullo stato del Bilancio regionale, alla luce del recente accertamento delle maggiori entrate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Il Consiglio decide sul futuro degli abruzzesi nel mondo