Il Consiglio decide sul futuro degli abruzzesi nel mondo

Domani, 30 settembre, alle 10:30, presso il Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, si riunisce la Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”. L’incontro è dedicato all’esame dei pareri finanziari sugli emendamenti alla legge regionale sulle relazioni tra l’Abruzzo e le sue comunità nel mondo, proposta dalla Giunta regionale. La seduta si svolgerà prima della discussione in aula prevista per le 15:00.

Domani, martedì 30 settembre, alle 10:30, si apre a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila la seduta della Commissione consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali", incaricata di formulare i pareri finanziari sugli emendamenti al progetto di legge promosso dalla Giunta regionale: la "Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel mondo", inserita nell'ordine del giorno della seduta consiliare fissata per le 15:00 della stessa giornata. A mezzogiorno è convocata la Conferenza dei Capigruppo, che coordinerà i lavori dell'assemblea e ascolterà l'assessore regionale Mario Quaglieri sullo stato del Bilancio regionale, alla luce del recente accertamento delle maggiori entrate.

Consiglio Abruzzo, seduta all'Aquila martedì 5 agosto alle 15 - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo si riunirà domani, martedì 5 agosto, alle ore 15, nella sala "Sandro Spagnoli" di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. ansa.it

Consiglio Abruzzo: Sospiri, ottimi benefici per gli abruzzesi - "L'assemblea legislativa, ancora una volta, si dimostra coesa e sensibile, portando a chiudere la seduta di oggi con ottimi risultati a beneficio del nostro territorio e dei cittadini abruzzesi". ansa.it

“Ultimo” consiglio comunale: si decide per l’acquisto di un immobile All’ordine del giorno debiti di bilancio, partecipazioni e l’acquisizione di un edificio privato da destinare ad ufficio in via G. D’Annunzio facebook

