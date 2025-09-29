Il Consiglio Comunale di Crispano approva mozione a sostegno del popolo palestinese

Il Presidente del Consiglio Comunale Biagio Fusco: "Il Consiglio Comunale si schiera per la pace, il dialogo e il diritto all'autodeterminazione dei popoli". l Consiglio Comunale di Crispano ha approvato all'unanimità la mozione "Due popoli, due Stati" per il riconoscimento dello Stato di Palestina proposta dal Presidente del Consiglio comunale Biagio Fusco. Una decisione che rappresenta un gesto simbolico, ma al tempo stesso potente, perché esprime la voce di una comunità che sceglie la pace, il dialogo e il rispetto reciproco tra i popoli. "Il Consiglio Comunale di Crispano riconosce il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato libero, sovrano, democratico e riconosciuto internazionalmente.

