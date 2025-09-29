Il Comune blocca i boschi rossi della Regione | Non si proteggono le donne chiudendole in un recinto

Il Comune di Roma si oppone ai “boschi rossi” voluti dalla Regione. E nei municipi, dal V al IX, si lavora per bloccarne la realizzazione nei territori di propria competenza.L’obiettivo è fermare il progetto, che fin da subito ha sollevato polemiche, chiedendo invece di potenziare i servizi già. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - blocca

Autobus tagliati a Corneto. Il Comune blocca l’Apm

“Il Comune di Bologna vuole privatizzare anche gli storici giardini di San Leo”: la protesta blocca i lavori

“Il Comune di Bologna privatizza anche gli storici giardini di San Leo”. E la protesta blocca l’avvio dei lavori

Una Città in Comune blocca il Consiglio comunale: "Pisa interrompa i rapporti con Israele" https://ift.tt/7vTXZM1 https://ift.tt/xUOyt7I - X Vai su X

Il Comune di Barcellona blocca ancora l’apertura del Camp Nou per presunte “carenze di sicurezza” Questa settimana i tifosi del Barcellona vivranno una serata stressante. La squadra scenderebbe in campo alle 18:30 e alle 22 lo stadio di Montjuïc ospita un - facebook.com Vai su Facebook

Passi in Comune Pievi, boschi e acquedotti. Itinerari alla scoperta delle nostre bellezze - Le colline tra Colle Umberto e il Tezio, l’acquedotto medievale, le campagne tra Civitella d’Arna e Ripa, la gita a Fontiganno tra boschi e castelli, ed ancora camminate nel verde tra San Martino in ... Segnala lanazione.it