I dati presentati da Ismea in occasione di Risò – Festival internazionale del Riso di Vercelli (che si è tenuto dal 12 al 14 settembre 2025) offrono una fotografia nitida del comparto: nel 2024 la spesa delle famiglie italiane per il riso ha raggiunto i 447,6 milioni di euro, corrispondenti a oltre 164mila tonnellate acquistate, con un prezzo medio di 2,72 euro al chilo. Numeri questi che confermano come il riso, alimento profondamente radicato nella tradizione gastronomica italiana, continua a mantenere un ruolo centrale, seppur diverso da quello di pane e pasta. Il peso del riso nel carrello della spesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il commercio del riso in Italia vale 447,6 milioni, Sud in crescita