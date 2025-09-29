Il commercio del riso in Italia vale 447,6 milioni Sud in crescita
I dati presentati da Ismea in occasione di Risò – Festival internazionale del Riso di Vercelli (che si è tenuto dal 12 al 14 settembre 2025) offrono una fotografia nitida del comparto: nel 2024 la spesa delle famiglie italiane per il riso ha raggiunto i 447,6 milioni di euro, corrispondenti a oltre 164mila tonnellate acquistate, con un prezzo medio di 2,72 euro al chilo. Numeri questi che confermano come il riso, alimento profondamente radicato nella tradizione gastronomica italiana, continua a mantenere un ruolo centrale, seppur diverso da quello di pane e pasta. Il peso del riso nel carrello della spesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Riso Basmati richiamato dal commercio per presenza di pesticidi, l’allerta del Ministero della salute
“Non mangiate quel riso!”. Ritiro clamoroso dal commercio: “Sostanze tossiche”, scatta allarme
Riso richiamato dal commercio per presenza pesticidi: lotto e marchio interessato
È di nuovo quel periodo dell'anno! Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 settembre è tempo di Exporice2025! Sempre a Novara, al Salone Borsa, troverai il mercato dei produttori delle nostre eccellenze più tipiche: il riso, il Gorgonzola Dop, i vini Doc e Doc - facebook.com Vai su Facebook
