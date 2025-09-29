Il commento di Maurizio Gasparri sui primi dati dello spoglio

Anconatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pare che anche nelle Marche si profili una affermazione del centrodestra. Attendiamo dati consolidati per avere la certezza dell'ennesimo buco nell'acqua delle sinistre e delle loro speculazioni propagandistiche proseguite anche durante il silenzio elettorale". Lo dice il capogruppo di Forza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: commento - maurizio

