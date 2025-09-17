LIVE Alle 20.45 Genoa-Lazio: rossoblù con Vitinha dal 1', Sarri fa ...Lewis Hamilton, il commosso addio al bulldog Roscoe: ‘Un’anima bella’Mauro e Christian Panucci analizzano la sfida dell’Inter: «Manca la ...Villarreal Juve, la situazione in vista del match di Champions: ...Daniele Sebastiani (pres. Pescara) a TvPlay: “Baldini, Verratti, ...Giornale radio della sera, lunedì 29 settembreLe Vie dei tesori, 120 piccoli reporter del patrimonio: "Questi ...Esondazioni e maltempo, maxi esercitazione di pompieri, Croce Rossa e ...La stand-up comedy torna all'Elfo con tre spettacoli. Orari e ...Le notizie più importanti di oggi 29 settembre 2025 a Latina e in ...Superata quota 1200 sezioni scrutinate, distacco cristallizzato tra ...Giorgio Fede (M5s): «Continueremo a batterci per dare un futuro ...Ci prova con la barista, lei non ci sta e viene minacciata di morte: ...Due terzi delle sezioni scrutinate, il gap tra Acquaroli e Ricci ...Non ogni medico si è piegato al dio vaccinoFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: “Dopo 17 ...Grande Fratello 2025: a che ora finisce, dove vedere la diretta tv e ...Accordo Generali-Natixis a rischio stallo, in pole il "Terzo Polo ...Incontro Trump-Netanyahu, da tycoon modifiche sensibili al piano di ...Afghanistan, la nuova arena dello scontro tra grandi potenze: USA, ...School of Life: Il docu-film di Still I Rise su Nicolò Govoni al ...Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, ...Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non ...Cunardo: identificato l’assassino di Edoardo Sarchi. Chi è e perché ...Chi è Omer Elomari, l’affascinante siriano concorrente del GF: “Ho ...Non servono detersivi per igienizzare casa: basta questo pulitore a ...Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: storia d’amore ...Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia ...Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anniLa Liga, il Real Madrid prende 5 sberle dall'Atletico nel derby. ...Dove vedere in tv Inter-Slavia Praga: Chivu con la Thu-La per la ...Surroga del mutuo conviene a settembre 2025? Confronto tra tasso ...Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partitaRegionali Marche, Arianna Meloni: Applauso per Acquaroli, vittoria ...Cinzia Pinna centrata in volto da un colpo di pistola. Cosa rivelano ...Bernardeschi e quella volta che si presentò con la gonna nello ...Netanyahu si scusa col Qatar per l’attacco a Doha, Trump spinge per ...Elezioni regionali Marche 2025, il centrodestra avanza, Pd e M5S ...“Lotta impari, ecco perché abbiamo perso”. L’attacco dal Pd dopo le ...“Tutto orchestrato”. Sgarbi riappare in pubblico ma interviene la ...“Può salvarvi la vita”. Cosa fare in caso di guerra in Italia: “Le ...“Sono malata, mi sono nascosta per mesi”. Enrica Bonaccorti sparita, ...Sciopero Trenitalia e Trenord: caos in tutta Italia, a rischio ...“Perché abbiamo vinto”. Regionali, le prime parole di Giorgia Meloni ...Ballando con le Stelle, bufera su Selvaggia Lucarelli: interviene ..."Non so, affari suoi...". Quella frase misteriosa dello zio di Sempio ...Marche: Osnato (FdI), 'successo merito del buongoverno, campo ...Marche: Fidanza, 'marchigiani premiano concretezza Acquaroli'Marche: Richetti (Az), 'alleanze contro non convincono cittadini, ...Marche: Calderoli, 'complimenti Acquaroli, proseguiamo lavoro insieme'La Notte nel Cuore anticipazioni: Sevilay vuole lasciare NuhMorandi, nel mirino gli ex vertici di Spea. “Pochi soldi da Aspi, ...Atp Finals Torino: per il vincitore un montepremi record, oltre 5 ...Dal 1° gennaio 2026 scatta il “discarico automatico” delle cartelle ...Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai ...Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue ...[AMIGA] SwitcherBoy AGA 1.1: Il Gioco di Puzzle Platform che Onora ...Director di Traumatika svela il teaser di Too Crazy to ShowI calendari dell’Avvento beauty 2025 che rompono ogni schema (sono 15 ...Offerte Amazon a tempo: Monitor MSI, Smart TV LG, Tablet Samsung e ...Everton-West Ham (lunedì 29 settembre 2025 ore 21:00): formazioni ...Genoa-Lazio (lunedì 29 settembre 2025 ore 20:45): formazioni ...Mercato Inter, si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? ...Marche, vince la destra: Acquaroli bis, festa con Arianna Meloni: ...DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVEDalla Salernitana all’Al Ain, alla scoperta di Lombardo: “Siamo in ...Inter, chiuso il bilancio con un attivo da 34,5 milioni di euroRegionali Marche, Acquaroli: "Grazie a governo, al fianco dei nostri ...Cascina: aperta la prevendita dei biglietti per la rassegna 'Domenica ...Assegnati i titoli di Miss Volto Italy 2025: ecco tutte le vincitriciLa tradizione compie 50 anni: a Monticelli torna Fiera dell'AglioLa Balloon Cup si conferma un successo e chiude con più di 52mila ..."Premio America Giovani 2025": la brindisina Irene Serinelli tra le ...Eolico Offshore: Taranto e Brindisi vedono sfumare l'investimento da ...Fasciatoi per bebè anche nei bagni degli uomini, la proposta ...Istituto De Sanctis di Avellino trionfa all’Oscar Green 2025Corruzione e favoritismi nelle Asl campane: anche Borrelli porta il ...Pace e Sicurezza: il racconto straordinario della Polizia di Stato ...Elezioni in Moldavia, gli analisti: “Il risultato europeista ...Look selvaggio per Diletta Leotta alla Fashion week: animalier e ...Regionali Marche, Acquaroli rieletto presidente: Ricci grida alla ...WWE: Brutto stop per Ridge Holland, lesione di Lisfranc, incerti i ...Napoli, il talento azzurro continua a brillare e sorprende tutti: il ...200 presenze in Serie A, poi a Napoli si rovina: “Ha scoperto la ...Serie A1 Maschile pallanuoto 2025-26, sabato il via al campionato. ...Curling, primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre ...Tutti gli amori di Simona Ventura, dai tradimenti dell’ex marito ...JK Rowling risponde pesantemente a Emma Watson definendola “ignorante”Cedolino stipendio, cosa significa se la scadenza del gradone è in un ...Strage Paderno, così Riccardo Chiarioni ha sterminato i genitori e il ...Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed ...Don Flavio Paoli, speranze finite: trovato il corpo senza vita del ...Corbo: “Due talenti trascurati da Conte”. Ecco chi sonoClochard trovato morto, rintracciata la sorella: si occuperà di ...Agnelli, terremoto in aula: Margherita presenta un testamento ...Martusciello: “Con le imprese di Confindustria Caserta contro le ...Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte dei due allenatoriParma Torino LIVE 1-1: Ngonge risponde a Pellegrino, match in parità!Diamanti: «Conte disse cose che non mi piacquero e rifiutai la Juve. ...Marche: Castelli (ScN), 'felici di aver sostenuto Acquaroli, ...Lewis Hamilton: “La decisione più difficile della mia vita”. L’addio ...Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro ...Google Home si prepara a introdurre Home Brief: un riepilogo delle ...Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership ...Scalda i tuoi pranzi ovunque con lo scaldavivande portatile in super ...Viaggi leggeri senza sorprese: lo zaino perfetto ora in offerta su ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-09-2025 ore 19:40PCUAE v6.1.0 è Qui: Scopri Tutte le Novità per le Tue Console Retro!Struggles nella relazione di tim e lucy nell rookie: ecco il problema ...Diamond Painting Personalizzato 50x70cm 5D Diamond Painting Kit ...Tron: Ares | Jared Leto, Jodie Turner-Smith e Joachim Rønning a ...Harry Potter la serie, spunta l’Hogwarts Express in un video inedito: ...Renato Zero svela ‘L’OraZero’: 19 canzoni per un ascolto lento e ...Silvia Venturini Fendi diventa presidente onoraria: continuità per ...Iniezioni long-acting anti-Hiv, adesione sfiora il 100%Censura a Molinari, il suo avvocato promette ricorso all’OrdineGaza sposta il voto nelle Marche: sprint social di AcquaroliQuattro secoli di arte accademica sbarcano a FermoNelle scuole la svolta: dialogo aperto su Hiv e salute sessualeSan Siro Inter, la nascita di un nuovo stadio: ecco le informazioni ...Di Gennaro dubbioso sulla Juve: «A centrocampo manca un Rabiot, un ...Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Ngonge riporta la parità in Parma ...DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio: le formazioni ufficiali LIVEMarche, Conte: ‘nostra seria proposta alternativa non ha convinto gli ...Incidente a Montefiascone, donna investita da un'auto sulla Umbro ...Eduardo Monteleone e la mezza maratona a 73 anni: è l'atleta più ...River Run: Paredi e Basseghini firmano la distanza reginall supermercato compatto che rivoluziona la spesa arriva nel Comasco: ...Post sisma, sportello bancario nel container. Il tribunale: "Non ci ...Carcere Malaspina, poliziotta interviene per sedare una rissa fra ...Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco NicastroLa street art arriva anche in zona termale: ecco come cambia la ...Science4All, che numeri: quasi 30mila partecipanti all'edizione 2025Si chiude con la "Vendemmia dei sindaci" la raccolta 2025 dell'uva: ...Finisce con il bus contro il padiglione fieristico«Cambio d'appalto all'Ulss 6 Euganea con gravi consguenze su ...San Michele Arcangelo: premiati i poliziotti meritevoliI “Colloqui di musica” inaugurano l’autunno di palazzo SambonifacioA Sermoneta la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto e ...Altre Storie: tante novità per la VI edizioneLotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto ...Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è ...Regionali Marche 2025: sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità ...Dottoressa Maddalena Carta morta a Dorgali dopo un malore, il dolore ...Frosinone, manomette per tre volte il braccialetto elettronico: il ...Ghilarza, scoperta maxi piantagione di canapa: 350 piante sequestrate ...Ravenna, ruba vestiti in un negozio e tenta di rivenderli subito ...Bando modificato in corsa, proteste all’Accademia Silvio ...Accoltella la compagna e fugge in aereo, arrestato in Kosovo: ...Lo Spid di Poste Italiane potrebbe diventare a pagamento: quanto ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco Nicastro

Fondazione Musme, il nuovo presidente è Franco Nicastro

Con proprio decreto il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha nominato Franco N... ► padovaoggi.it

River Run: Paredi e Basseghini firmano la distanza regina

River Run: Paredi e Basseghini firmano la distanza regina

La River Run Valtellina conferma il suo straordinario successo e continua a crescere. La terza edi... ► sondriotoday.it

Marche: Fidanza,

Marche: Fidanza, 'marchigiani premiano concretezza Acquaroli'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "I marchigiani, gente concreta e pragmatica, non si sono fatti irretire... ► iltempo.it

Due terzi delle sezioni scrutinate, il gap tra Acquaroli e Ricci stabile nell

Due terzi delle sezioni scrutinate, il gap tra Acquaroli e Ricci stabile nell'ordine degli otto punti

Il divario tra i due principali candidati si sta cristallizzando: a due terzi dei risultati acquisit... ► anconatoday.it

Censura a Molinari, il suo avvocato promette ricorso all’Ordine

Censura a Molinari, il suo avvocato promette ricorso all’Ordine

La censura inflitta dal Consiglio di disciplina del Lazio a Maurizio Molinari, per alcune dichiaraz... ► sbircialanotizia.it

Lewis Hamilton, il commosso addio al bulldog Roscoe: ‘Un’anima bella’

Lewis Hamilton, il commosso addio al bulldog Roscoe: ‘Un’anima bella’

‘La decisione più difficile della mia vita’ Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Fo... ► notizieaudaci.it

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: storia d’amore finita dopo 17 anni

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: storia d’amore finita dopo 17 anni

Milano, 29 settembre 2025 – Non ci saranno falò di confronto o video da vedere. E’ finita la storia... ► quotidiano.net

Marche, Conte: ‘nostra seria proposta alternativa non ha convinto gli elettori’

Marche, Conte: ‘nostra seria proposta alternativa non ha convinto gli elettori’

''Ai cittadini marchigiani abbiamo offerto una seria proposta alternativa per realizzare un cambiame... ► imolaoggi.it

Renato Zero svela ‘L’OraZero’: 19 canzoni per un ascolto lento e consapevole

Renato Zero svela ‘L’OraZero’: 19 canzoni per un ascolto lento e consapevole

Renato Zero torna con il suo album più atteso. Alla vigilia dei suoi 75 anni, il cantautore svela “... ► sbircialanotizia.it

Marche: Calderoli,

Marche: Calderoli, 'complimenti Acquaroli, proseguiamo lavoro insieme'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Mi complimento con il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, p... ► iltempo.it

Look selvaggio per Diletta Leotta alla Fashion week: animalier e trasparenze

Look selvaggio per Diletta Leotta alla Fashion week: animalier e trasparenze

Diletta Leotta protagonista tra Kings League e Milano Fashion Week 2025: il look leopardato firmato... ► ilveggente.it

Surroga del mutuo conviene a settembre 2025? Confronto tra tasso fisso e variabile

Surroga del mutuo conviene a settembre 2025? Confronto tra tasso fisso e variabile

La conferma dei tassi su depositi al 2% della Bce apre alla possibilità di valutare la surroga del ... ► quifinanza.it

Tutti gli amori di Simona Ventura, dai tradimenti dell’ex marito Bettarini al marito Giovanni (e chi sono i figli)

Tutti gli amori di Simona Ventura, dai tradimenti dell’ex marito Bettarini al marito Giovanni (e chi sono i figli)

Simona Ventura ha vissuto una vita privata molto movimentata e due matrimoni. Nel 1998 ha sposato l... ► metropolitanmagazine

Dove vedere in tv Inter Slavia Praga: Chivu con la Thu La per la Champions

Dove vedere in tv Inter Slavia Praga: Chivu con la Thu La per la Champions

Milano, 29 settembre 2025 – Si è ripresa l’Inter. Dopo le due sconfitte in campionato contro le bi... ► sport.quotidiano.net

Daniele Sebastiani (pres. Pescara) a TvPlay: “Baldini, Verratti, Zeman, Arena: vi dico tutto”

Daniele Sebastiani (pres. Pescara) a TvPlay: “Baldini, Verratti, Zeman, Arena: vi dico tutto”

Il presidente del Pescara, Sebastiani, è intervenuto in diretta su TvPlay: ecco il suo intervento i... ► tvplay.it

Mercato Inter, si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa

Mercato Inter, si anticipa il colpo dalla prossima estate a gennaio? Possibile rinforzo in difesa

di RedazioneMercato Inter, occhi puntati su un possibile colpo di gennaio: anticipato un acquisto pr... ► internews24.com

Gaza sposta il voto nelle Marche: sprint social di Acquaroli

Gaza sposta il voto nelle Marche: sprint social di Acquaroli

Il monitoraggio online condotto da Socialcom, validato dalle verifiche di Adnkronos, mostra che la ... ► sbircialanotizia.it

Ci prova con la barista, lei non ci sta e viene minacciata di morte: “E

Ci prova con la barista, lei non ci sta e viene minacciata di morte: “E' un attimo che ti tolgo la vita”

FALCONARA MARITTIMA – Le piaceva come donna ma il corteggiamento avrebbe superato ogni limite sfoc... ► anconatoday.it

Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue tracce

Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue tracce

Il calciomercato di gennaio è lontano, ma in casa Juventus continua a tenere banco la situazione Vl... ► stilejuventus.com

Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita

Pagelle Parma Torino: ecco i TOP FLOP e i voti della partita

Pagelle Parma Torino: ecco qui i TOP i FLOP e i voti della partita delle 18e30 valida per la quinta... ► calcionews24.com

“Sono malata, mi sono nascosta per mesi”. Enrica Bonaccorti sparita, solo ora la terribile verità

“Sono malata, mi sono nascosta per mesi”. Enrica Bonaccorti sparita, solo ora la terribile verità

Un annuncio che ha commosso tutti: Enrica Bonaccorti ha deciso di raccontare pubblicamente la sua b... ► thesocialpost.it

DIRETTA Serie A, Genoa Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

DIRETTA Serie A, Genoa Lazio | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sar... ► calciomercato.it

Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Matteo Ricci, lo sconfitto rosica e accusa il Pd: "Per ogni nostro manifesto..."

Matteo Ricci ha il volto tirato. Quando si presenta davanti ai giornalisti ammette pienamente la sc... ► liberoquotidiano.it

Struggles nella relazione di tim e lucy nell rookie: ecco il problema principale

Struggles nella relazione di tim e lucy nell rookie: ecco il problema principale

La stagione 8 di The Rookie non sarà trasmessa prima del 2026, suscitando grande attesa tra gli app... ► jumptheshark.it

Elezioni regionali Marche 2025, il centrodestra avanza, Pd e M5S perdono terreno. Come sono cambiati gli equilibri tra i partiti dal 2020 ad oggi

Elezioni regionali Marche 2025, il centrodestra avanza, Pd e M5S perdono terreno. Come sono cambiati gli equilibri tra i partiti dal 2020 ad oggi

Cresce il fascino per il centrodestra nella Regione Marche. Il Pd arretra, mentre la Lega fa un ne... ► open.online

Carcere Malaspina, poliziotta interviene per sedare una rissa fra detenuti e viene aggredita

Carcere Malaspina, poliziotta interviene per sedare una rissa fra detenuti e viene aggredita

Interviene per sedare una rissa fra detenuti nella sala attività del carcere Malaspina e viene agg... ► palermotoday.it

Serie A1 Maschile pallanuoto 2025 26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco

Serie A1 Maschile pallanuoto 2025 26, sabato il via al campionato. Riparte la caccia alla Pro Recco

L’adrenalina sale di ora in ora, si inizia a sentire il profumo di gare ufficiali. Gli atleti fremo... ► oasport.it

Superata quota 1200 sezioni scrutinate, distacco cristallizzato tra Acquaroli e Ricci (52,42% contro 44,47%)

Superata quota 1200 sezioni scrutinate, distacco cristallizzato tra Acquaroli e Ricci (52,42% contro 44,47%)

Superata quota 1200 sezioni scrutinate sulle 1.572 previste: Francesco Acquaroli (Cdx) sale al 52,42... ► anconatoday.it

Regionali Marche, Acquaroli rieletto presidente: Ricci grida alla “campagna impari”

Regionali Marche, Acquaroli rieletto presidente: Ricci grida alla “campagna impari”

Francesco Acquaroli è stato rieletto presidente della Regione Marche. Dato vincitore dalle proiezio... ► ildifforme.it

Mauro e Christian Panucci analizzano la sfida dell’Inter: «Manca la voglia di vincere, ma con la testa questa squadra…»

Mauro e Christian Panucci analizzano la sfida dell’Inter: «Manca la voglia di vincere, ma con la testa questa squadra…»

di RedazioneMauro e Panucci commentano la vittoria su Cagliari: «Serve intensità, ma con la testa qu... ► internews24.com

Nelle scuole la svolta: dialogo aperto su Hiv e salute sessuale

Nelle scuole la svolta: dialogo aperto su Hiv e salute sessuale

Insegnare agli adolescenti a prendersi cura della propria salute sessuale sta uscendo dai convegni ... ► sbircialanotizia.it

Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora”

Il Brugge prova il nuovo colpo a Bergamo: “Il passato non conta, vogliamo vincere ancora”

Bergamo. Era il 18 febbraio quando il Brugge riuscì nel colpo grosso a Bergamo, eliminando l’Atalan... ► bergamonews.it

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, ecco le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Genoa Lazio, le scelte in vista della sfida tra biancocelesti e rossoblù. Le u... ► calcionews24.com

Viaggi leggeri senza sorprese: lo zaino perfetto ora in offerta su Amazon

Viaggi leggeri senza sorprese: lo zaino perfetto ora in offerta su Amazon

Se ami viaggiare, scegli spesso le compagnie low cost e non vuoi brutte sorprese ai gate degli aero... ► lanazione.it

I calendari dell’Avvento beauty 2025 che rompono ogni schema (sono 15 e bellissimi)

I calendari dell’Avvento beauty 2025 che rompono ogni schema (sono 15 e bellissimi)

Anche se il Natale 2025 sembra ancora lontano, l’atmosfera festiva inizia a farsi sentire nel mondo... ► cultweb.it

Google Home si prepara a introdurre Home Brief: un riepilogo delle notifiche domestiche con AI

Google Home si prepara a introdurre Home Brief: un riepilogo delle notifiche domestiche con AI

Google Home si prepara a integrare i riepiloghi intelligenti delle attività domestiche e l'arrivo ... ► tuttoandroid.net

«Cambio d

«Cambio d'appalto all'Ulss 6 Euganea con gravi consguenze su personale e utenti»: la protesta

Un drastico taglio dei servizi che si tradurrà in meno ore e quindi meno salario per i lavoratori ... ► padovaoggi.it

La stand up comedy torna all

La stand up comedy torna all'Elfo con tre spettacoli. Orari e biglietti

Dal 27 ottobre al 16 febbraio l'Elfo Puccini ospita tre spettacoli di stand up comedy, con la rass... ► milanotoday.it

Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io”

Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io”

Ibrahimovic su X ha postato uno screenshot della sua chat Instagram con Camarda. Il suo modo di cele... ► pianetamilan.it

Afghanistan, la nuova arena dello scontro tra grandi potenze: USA, Cina e Russia intrecciano strategia e interessi in Asia centrale

Afghanistan, la nuova arena dello scontro tra grandi potenze: USA, Cina e Russia intrecciano strategia e interessi in Asia centrale

L’Afghanistan è oggi un crocevia geopolitico che nessuna grande potenza può permettersi di ignorar... ► ilgiornaleditalia.it

Regionali Marche 2025: sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità politica di centrosinistra

Regionali Marche 2025: sconfitta di Matteo Ricci ed opportunità politica di centrosinistra

Si potrebbe a urne chiuse, e sempre col massimo del garantismo che vale per chiunque,  riflettere s... ► corrieretoscano.it

Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro»

Elettrico, Urso: «La dipendenza tecnologica da altri continenti non è futuro»

«Serve autonomia strategica Ue, batterie fondamentali». Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese ... ► laverita.info

Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali

Mondiali di ciclismo 2025, tutti i record firmati da Pogacar ed Evenepoel a Kigali

Roma, 29 settembre 2025 - Mutuando l'espressione dal volley, quella attuale viene da molti definita... ► sport.quotidiano.net

"Premio America Giovani 2025": la brindisina Irene Serinelli tra le eccellenze universitarie

"Premio America Giovani 2025": la brindisina Irene Serinelli tra le eccellenze universitarie

TORCHIAROLO - Un giovane talento della provincia di Brindisi brilla oggi tra le eccellenze univers... ► brindisireport.it

Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia d’oro

Olimpiadi Informatica, studente del liceo Righi di Cesena medaglia d’oro

Cesena, 29 settembre 2025 – Alessandro Damiani, studente della classe quinta del corso Scienze Appl... ► ilrestodelcarlino.it

Strage Paderno, così Riccardo Chiarioni ha sterminato i genitori e il fratello: «Lucido e determinato». La foto del Mein Kampf e la trappola per la strage

Strage Paderno, così Riccardo Chiarioni ha sterminato i genitori e il fratello: «Lucido e determinato». La foto del Mein Kampf e la trappola per la strage

Riccardo Chiarioni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in ... ► leggo.it

Parma Torino LIVE 1 1: Ngonge risponde a Pellegrino, match in parità!

Parma Torino LIVE 1 1: Ngonge risponde a Pellegrino, match in parità!

Parma Torino, allo Stadio Ennio Tardini il match valido per la quinta giornata di Serie A: ecco sin... ► calcionews24.com

Incidente a Montefiascone, donna investita da un

Incidente a Montefiascone, donna investita da un'auto sulla Umbro Casentinese

Una donna è stata investita da un'auto sulla Umbro Casentinese, nel centro di Montefiascone. L'inc... ► viterbotoday.it

Grande Fratello 2025: a che ora finisce, dove vedere la diretta tv e streaming h24

Grande Fratello 2025: a che ora finisce, dove vedere la diretta tv e streaming h24

Tutte le info su dove vedere la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. I ca... ► fanpage.it

Corruzione e favoritismi nelle Asl campane: anche Borrelli porta il caso in Procura

Corruzione e favoritismi nelle Asl campane: anche Borrelli porta il caso in Procura

La sanità campana puzza. Non di medicina, non di cure, ma di concorsi truccati e incarichi venduti... ► avellinotoday.it

Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anni

Ucciso in piazza XX Settembre a Bologna, condanna a 16 anni

Bologna, 29 settembre 2025 – La Corte di assise di Bologna ha condannato a 16 anni un guineano di 2... ► ilrestodelcarlino.it

Iniezioni long acting anti Hiv, adesione sfiora il 100%

Iniezioni long acting anti Hiv, adesione sfiora il 100%

Assicurare la costanza della terapia antiretrovirale resta il nervo scoperto della battaglia contro... ► sbircialanotizia.it

Ballando con le Stelle, bufera su Selvaggia Lucarelli: interviene addirittura Fratelli d’Italia. Cosa sta succedendo

Ballando con le Stelle, bufera su Selvaggia Lucarelli: interviene addirittura Fratelli d’Italia. Cosa sta succedendo

L’episodio avvenuto durante la puntata di ‘Ballando con le Stelle’ di sabato 27 settembre ha innesc... ► thesocialpost.it

Di Gennaro dubbioso sulla Juve: «A centrocampo manca un Rabiot, un attaccante di riferimento ci deve essere sempre. Se giochi in casa…»

Di Gennaro dubbioso sulla Juve: «A centrocampo manca un Rabiot, un attaccante di riferimento ci deve essere sempre. Se giochi in casa…»

di Redazione JuventusNews24Di Gennaro dubbioso sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore... ► juventusnews24.com

Regionali Marche, Arianna Meloni: Applauso per Acquaroli, vittoria che ci riempie di orgoglio – Il video

Regionali Marche, Arianna Meloni: Applauso per Acquaroli, vittoria che ci riempie di orgoglio – Il video

(Agenzia Vista) Marche, 29 settembre 2025 "La vittoria è il segno distintivo del lavoro fatto, con... ► open.online

Si chiude con la "Vendemmia dei sindaci" la raccolta 2025 dell

Si chiude con la "Vendemmia dei sindaci" la raccolta 2025 dell'uva: «Un'ottima annata»

Si è conclusa nel Padovano la vendemmia 2025 con bilanci complessivamente positivi: qualità dell’u... ► padovaoggi.it

San Siro Inter, la nascita di un nuovo stadio: ecco le informazioni dettagliate ed i prezzi del progetto

San Siro Inter, la nascita di un nuovo stadio: ecco le informazioni dettagliate ed i prezzi del progetto

di RedazioneSan Siro Inter, il futuro della Scala del calcio: nuovi impianti e un investimento milia... ► internews24.com

Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto tutti i tuoi sogni»

Lotito ricorda Berlusconi nel giorno del compleanno: «Hai vissuto tutti i tuoi sogni»

Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 89 anni, Claudio Lotito gli dedica una lettera... ► laverita.info

Eduardo Monteleone e la mezza maratona a 73 anni: è l

Eduardo Monteleone e la mezza maratona a 73 anni: è l'atleta più longevo

Si chiama Eduardo Monteleone, ha 73 anni ed è stato l'atleta più longevo a partecipare alla “Half ... ► viterbotoday.it

Marche: Castelli (ScN),

Marche: Castelli (ScN), 'felici di aver sostenuto Acquaroli, rappresenta buona amministrazione'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Complimenti a Francesco Acquaroli, riconfermato presidente della Regio... ► iltempo.it

“Può salvarvi la vita”. Cosa fare in caso di guerra in Italia: “Le azioni decisive nelle prime ore”

“Può salvarvi la vita”. Cosa fare in caso di guerra in Italia: “Le azioni decisive nelle prime ore”

L’Unione Europea alza il livello di allerta e invita i cittadini a prepararsi a eventuali situazion... ► thesocialpost.it

Giornale radio della sera, lunedì 29 settembre

Giornale radio della sera, lunedì 29 settembre

Tutta l’informazione di LaPresse Questo articolo Giornale radio della sera, lunedì 29 settembre pro... ► lapresse.it