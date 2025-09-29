Davide contro Golia. La Fox Petroli spa chiede 2 milioni di euro a due attivisti di Pesaro, accusati di diffamazione e di mettere in atto una “quotidiana campagna denigratoria e persecutoria” verso la società. Tutto nell’ambito di una battaglia contro il progetto per la riqualificazione del deposito di stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi e la realizzazione di un impianto di liquefazione di gas metano in rete, nel quartiere della Torraccia. Ma la vicenda cattura l’attenzione di diverse organizzazioni internazionali che ritengono la causa civile intentata un caso di slapp (strategic lawsuit against public participation), le cause temerarie intentate per bloccare gli attivisti e contro cui esiste una direttiva Ue che l’Italia recepirà nel 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il colosso Fox Petroli chiede 2 milioni di euro a due attivisti di Pesaro che si battono contro l’impianto Gnl