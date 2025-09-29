Il Codacons lancia l’allarme | I dazi di Trump sono uno tsunami per il commercio estero italiano
Un vero e proprio “tsunami dazi”: così il Codacons ha definito gli effetti delle misure volute dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul commercio estero dell’Italia. Secondo i dati diffusi da Istat, le esportazioni italiane verso gli Usa hanno subito ad agosto un calo del 21,2% su base annua, una contrazione che non è stata compensata dall’aumento degli scambi con altri Paesi. Le conseguenze per le imprese. Il Codacons sottolinea che il crollo rappresenta un danno economico evidente per industrie e aziende che esportavano regolarmente negli Stati Uniti e che ora si ritrovano private di una fetta significativa di mercato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
