Il Codacons lancia l’allarme | I dazi di Trump sono uno tsunami per il commercio estero italiano

Lanotiziagiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero e proprio “tsunami dazi”: così il Codacons ha definito gli effetti delle misure volute dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul commercio estero dell’Italia. Secondo i dati diffusi da Istat, le esportazioni italiane verso gli Usa hanno subito ad agosto un calo del 21,2% su base annua, una contrazione che non è stata compensata dall’aumento degli scambi con altri Paesi. Le conseguenze per le imprese. Il Codacons sottolinea che il crollo rappresenta un danno economico evidente per industrie e aziende che esportavano regolarmente negli Stati Uniti e che ora si ritrovano private di una fetta significativa di mercato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

il codacons lancia l8217allarme i dazi di trump sono uno tsunami per il commercio estero italiano

© Lanotiziagiornale.it - Il Codacons lancia l’allarme: “I dazi di Trump sono uno tsunami per il commercio estero italiano”

In questa notizia si parla di: codacons - lancia

Autovelox spenti in tutta Italia dal 18 ottobre - Il Codacons lancia l'allarme

Caos autovelox, il Codacons lancia l'allarme: "Da ottobre potrebbero essere tutti spenti". Tutta colpa di un modulo

Il Codacons lancia l’allarme: “Accordo Usa-Ue sui dazi è una disfatta per famiglie e imprese italiane”

Dazi, il duro avvertimento della Cina al Messico: "Ci pensi due volte..." - La Cina lancia un duro avvertimento al Messico che valuta l'ipotesi di dazi al 50% all'import delle sue auto. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Codacons Lancia L8217allarme Dazi