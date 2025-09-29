Il cielo di fine estate lascia spazio alle nuvole

Lecceprima.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANTA MARIA AL BAGNO (Nardò) - “Anche questa estate sta per finire, il tramonto cambia colori, il cielo azzurro lascia spazio alle nuvole ma la magia di un tramonto resta sempre”. Lo scatto di un nostro lettore, Antonio Provenzano, da Santa Maria al Bagno.  ***LeccePrima intende regalare questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

